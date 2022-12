Lavori alle casse d'espansione, modifiche alla viabilità fra Bomporto e Bastiglia

Proseguono i lavori di AIPO alle casse di espansione in località Prati di San Clemente. Per completare l’importante intervento di sicurezza idraulica sono necessari ancora alcuni giorni e di conseguenza il tratto di strada interessato, ovvero via per Bastiglia e via Chiaviche, nel segmento compreso tra la Strada Provinciale 2 (Panaria Bassa) e via San Clemente Valle, resterà interrotto alla circolazione fino al 22 dicembre, salvo imprevisti.

La circolazione rimane consentita ai soli residenti e ai mezzi di soccorso, mentre il traffico di tutti gli altri autoveicoli è spostato sulla Panaria Bassa oppure su via San Clemente Valle, come da segnaletica posizionata.