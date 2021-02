Anas, lavori per il ripristino dei guardrail in Tangenziale e sulla Statale 12

Da lunedì 8 febbraio, per consentire i lavori di riparazione e sostituzione delle barriere incidentate, sono previste limitazioni lungo la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero”, ma anche sulla Tangenziale di Modena e sulla Modena-Sasuolo.

In tratti saltuari compresi lungo tutto il percorso tra Modena e il confine con il mantovano per la lunghezza massima di 200 metri, il senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico.

Tali limitazioni saranno attive dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 18, esclusi i giorni festivi.

Da lunedì 8 febbraio, per consentire i lavori di riparazione e sostituzione delle barriere incidentate, sono previste limitazioni lungo le direttrici Nord e Sud della tangenziale di Modena.

