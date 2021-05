Bomporto, Aipo al lavoro per rialzare l'argine del fiume Panaro

Nuovo intervento di sicurezza idraulica sul territorio bomportese. L'Amministrazione comunale di Bomporto informa che da lunedì 24 maggio l'impresa appaltatrice per AIPo, A.T.I. Valbasento lavori srl - PA.E.CO. srl con i tecnici dell'Agenzia, inizierà i lavori per il rialzo dell'argine del Panaro, nel tratto immediatamente a valle delle Porte Vinciane.

L'intervento rientra nell'ambito dei lavori complessivi di adeguamento strutturale e funzionale degli argini e di sistemazione morfologica dell'alveo del Fiume Panaro, finanziati con Ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna, e prevedono un rialzo dell'argine di circa 40 centimetri per un tratto di 150 metri per portare l'argine in quota compatibile con il contesto al fine di garantire maggiore sicurezza in occasione delle piene.

I lavori avranno una durata di circa due settimane e non comporteranno modifiche alla viabilità.