Panaro, messa in sicurezza della sponda sinistra a Spilamberto

Un investimento di oltre un milione di euro per realizzare una scogliera in massi ciclopici lunga 200 metri a protezione della sponda sinistra del Panaro, nel comune di Spilamberto (Mo), grazie alla quale è stato possibile anche riaprire il Percorso Natura lungo il fiume, non più accessibile a causa dei cedimenti.

Si sono da poco conclusi i lavori di messa in sicurezza idraulica del corso d’acqua tra la Pedemontana e il ponte di Spilamberto, finanziati dalla Regione e svolti dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile. Le opere hanno anche permesso di ripristinare il percorso ciclopedonale della Provincia.

“L’intervento ha interessato il tratto immediatamente a monte della cassa di espansione del Panaro, oggetto in questi giorni delle attività relative al primo step del collaudo funzionale- spiega l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo-. Si è puntato aripristinare condizioni adeguate di regimazione e sicurezza idraulica e al tempo stesso a migliorare la fruibilità delle aree attigue al corso d’acqua, in particolare i percorsi natura e le aree verdi, con la rimozione delle recinzioni e dei manufatti che le occupavano”.

In seguito ai danni causati dagli eventi di piena del 2019, che avevano coinvolto anche aree pubbliche e private, l’Agenzia regionale aveva subito attivato un intervento di somma urgenza per la prima messa in sicurezza dell’area. Per arginare i fenomeni di dissesto, nello stesso tratto di fiume sono seguiti altri lavori finanziati complessivamente con un milione e 100mila euro.