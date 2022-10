Lavori di asfaltatura per le vie di Carpi: sensi unici alternati e modifiche

Il Settore Opere Pubbliche-Manutenzione della Città informa che da posdomani, venerdì 14 Ottobre, le seguenti strade saranno interessate da lavori di asfaltatura: tangenziale "Bruno Losi", vie Ugo da Carpi, Cavallotti, Manicardi, Lago di Molveno, Lago d'Idro e Santa Chiara.

Le attività della ditta incaricata sono previste indicativamente nella fascia oraria 8:00-18:30 circa. Saranno eseguite operazioni di fresatura, eventuale messa in quota di lapidi e pozzetti quindi asfaltatura.

Nei tratti oggetto d’intervento la circolazione sarà consentita a senso unico alternato, gestita di volta in volta secondo le indicazioni impartite all’Impresa e la segnaletica di cantiere in loco.



L'ultimazione dei lavori è stimata per il 30 Ottobre.