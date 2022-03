A Medolla iniziano i lavori di asfaltatura in alcune strade comunali

È cominciata da via XXV Aprile, a Medolla, la manutenzione straordinaria di diverse strade comunali. Tra queste, interessate dal primo stralcio dei lavori, anche viale Rimembranze e via Piave, per un importo complessivo di poco superiore ai 125mila euro. I cantieri prevedono il rifacimento del manto stradale, che in diversi punti nelle strade in oggetto attualmente presenta buche, cedimenti localizzati, rappezzi e fessurazioni, e in generale risulta danneggiato dagli agenti atmosferici, specie nella stagione invernale, da scavi per il passaggio di sottoservizi o dal semplice transito dei veicoli.

Gli interventi rientrano nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 del Comune di Medolla, e interesseranno nelle fasi successive ulteriori vie sul territorio comunale, frazioni comprese.

“Facciamo rientrare sempre di più questi interventi – commenta l’assessora ai Lavori Pubblici Franca Paltrinieri – in un’ottica di programmazione, che ci consenta di ottimizzare i costi e minimizzare i disagi per i cittadini, aumentando la qualità e la sicurezza delle nostre strade”.