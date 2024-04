Asfaltature ormai concluse, ancora 15 giorni di lavori in Tangenziale per la segnaletica

Anas sta completando gli interventi sulla Tangenziale di Modena. Serviranno ancora due ore di pazienza per gli automobilisti, per quanto lo spostamento in orario notturno abbia finalmente eliminato il grosso dei disagi registrati a inizio marzo. Fino 19 aprile, nella fascia 21.00-6.00, sarà dipinta la segnaletica orizzontale nei tratti interessati dagli ultimi interventi di pavimentazione.

Nel dettaglio, la SS724 “Tangenziale Nord di Modena e diramazione per Sassuolo” sarà interessata, tra il km 19+200 e il km 0+000, da un restringimento della corsia di marcia, alternato alla corsia di sorpasso, con deviazione del traffico lungo la corsia libera dal cantiere.

Negli stessi giorni, il restringimento riguarderà anche, in maniera non contemporanea e solo per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della segnaletica orizzontale, le corsie degli svincoli interessati dagli ultimi interventi di pavimentazione lungo tutta la Tangenziale di Modena (SS724 dir/A e SS724), in entrambe le direzioni.