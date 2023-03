Sopralluogo al cantiere nel nuovo "Formiggini", poco meno di un anno al termine

Termineranno nel 2023 i lavori di ampliamento del liceo statale Formiggini a Sassuolo, che prevedono la realizzazione di un nuovo edificio che ospiterà 39 aule ordinarie, sette aule speciali, quattro laboratori, oltre a spazi per docenti e collaboratori scolastici.

I lavori di ampliamento, del costo complessivo di 6 milioni e 800mila euro, nascono da un progetto preliminare generale del 2005 e prevedono la realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica, oltre ad alcune modifiche agli edifici esistenti ed ha una superficie utile complessiva è di circa 3950 metri quadrati, dislocati su due piani.

Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «questo intervento vuole dare risposta ad un distretto scolastico in forte espansione, che attrae studenti anche da altri territori e da altre province. Siamo certi che investire sulla scuola significhi far crescere la comunità, formando i cittadini di domani consapevoli e competenti. L’offerta del nostro territorio è di grande qualità e con questo intervento, tutto il distretto sassolese potrà beneficiare di nuovi spazi in grado di accogliere tutti gli studenti».

I lavori, iniziati lo scorso 6 giugno 2022 e realizzati dall’impresa Aec costruzioni srl di Modena, hanno riguardato la realizzazione di quasi tutte le opere strutturali in cemento armato gettato in opera, mentre devono ancora essere eseguiti i tamponamenti esterni ed interni con una struttura in lastre di gesso fibrorinforzato e pannelli isolanti, la realizzazione degli infissi a taglio termico con triplo vetro ad elevate prestazioni termiche, l’impianto di riscaldamento a pompa di calore e gli impianti elettrici e di illuminazione, rispondenti alle normative vigenti sul risparmio energetico.

Con il nuovo fabbricato in ampliamento si prevede di spostare tutti gli uffici della direzione scolastica e segreterie, rimanendo in ogni caso necessario lasciare una parte di classi nella sede attuale di via Bologna, così come rimarrà in uso la palestra attuale.

Attualmente le classi dell’istituto Formiggini sono 62 per circa 1436 alunni. La sede principale è in via Bologna con una succursale in via Padova che ospita sei classi, mentre 19 classi sono dislocate nella sede di via Falcone e Borsellino, che diventeranno 50 a fine lavori, consentendo quindi di liberare spazi dalla sede di via Bologna.