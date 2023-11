Soliera, partono i lavori per la Casa della Comunità e il Condominio Solidale

Sabato 18 novembre doppio appuntamento a Soliera per segnare l’avvio dei lavori per la nuova Casa della Comunità in via Roma 104 e il nuovo Condominio Solidale che sorgerà in via Grandi, all’incrocio con via Nenni. Alle ore 10 ci si troverà nel cantiere di via Grandi, nel tratto compreso tra via Leopardi e via Palazzina, di fronte al centro culturale Il Mulino, per una simbolica posa della prima pietra del complesso da destinare all’edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), con una particolare attenzione ai disabili e alle loro famiglie.

Saranno presenti il sindaco di Soliera Roberto Solomita, i rappresentanti delle associazioni solieresi che si occupano di persone e bambini con disabilità e un rappresentante della Regione Emilia-Romagna.

A seguire si attraverserà il centro storico per approdare nel cortile della ex scuola primaria Garibaldi (Modulo), all’incrocio tra via Roma e via Muratori, che diventerà una Casa della Comunità, andando a ospitare i servizi dell’azienda Usl, attualmente collocati nell’edificio di via XXV Aprile, medici di base e medici specialistici. Insieme al sindaco Solomita e ai rappresentanti di svariate associazioni del territorio, sarà rappresentata anche la direttrice del distretto sociosanitario di Carpi Stefania Ascari.

Prendono così concreto avvio lavori e interventi che andranno ad arricchire e migliorare l’ecosistema urbano della città, migliorando notevolmente gli spazi e i servizi a servizio della comunità.