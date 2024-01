Lavori al cavalcavia dell'autostrada, senso unico alternato in via Giardini

Sulla strada provinciale 486 “via Giardini” a Modena, nel tratto sottostante il cavalcavia autostradale a Saliceta san Giuliano, a partire dalle ore 22,00 di mercoledì 10 e fino alle ore 6,00 di giovedì 11 gennaio si circolerà a senso unico alternato, regolato da movieri.

Il provvedimento è necessario per consentire ad Autostrade per l’Italia di effettuare un intervento di manutenzione che potrebbe interferire con il regolare transito veicolare, mentre non riguarderà il percorso ciclo-pedonale posto a fianco della strada provinciale, che resterà aperto regolarmente.