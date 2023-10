Per tutto il mese chiude in orario notturno il sottopasso di via Stradella

In via Stradella all'altezza del cavalcavia dell'autostrada A1 vengono effettuate indagini strutturali a cura di Autostrade per l'Italia che comportano modifiche alla circolazione.

Per consentire le attività, infatti, fino a fine mese la circolazione sarà regolata dalle 8.30 alle 17 a senso unico alternato disciplinato da movieri o da impianto semaforico, con limite massimo di 30 chilometri orari. In orario notturno, dalle 21 alle 6, sarà sospeso il transito eccetto mezzi di soccorso.

Il provvedimento, che sarà indicato sul posto con opportuna segnaletica, è reso necessario a causa delle ridotte dimensioni della strada.