Zona Musicisti, InRete al lavoro per un nuovo cavidotto tra via San Giovanni Bosco e via Ricci

I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, hanno avviato i lavori per la realizzazione di un nuovo cavidotto che collegherà via San Giovanni Bosco a via Ricci, a Modena.

Questa porzione della rete elettrica interrata, che sarà parzialmente realizzata grazie a una nuova tipologia di tubo corrugato realizzato in plastica riciclata, passerà per via Morselli e attraverserà Ciro Menotti, per una lunghezza di circa 1 km: tuttavia, essa permetterà la sostituzione di circa 5 chilometri di cavi, di cui 3.5 km saranno posati e messi in servizio appena terminate le opere edili. L’intervento avviato in questi giorni prosegue quanto già messo in atto lo scorso anno, quando nel comune di Modena erano già stati sostituiti circa 20 km di cavo interrato.

Nel corso dei lavori non si verificheranno interruzioni di servizio, ma solo alcune modifiche minori alla viabilità, come restringimenti di carreggiata e divieti di soste nelle aree antistanti al cantiere. L’intervento avrà un costo complessivo di 230.000 € e durerà circa 6 mesi.