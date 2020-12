Prignano, chiude per due settimanel la Provinciale 19 di Castelvecchio

A Prignano chiude la strada provinciale 19 di Castelvecchio, nelle vicinanze dell'incrocio con via Allegara in località Casa Azzoni, a partire da lunedì 7 dicembre per due settimane, per consentire un intervento di manutenzione straordinaria su un ponticello in muratura ad arco e scatolare in cemento, che risulta danneggiato e non più in grado di assicurare le condizioni minime di sicurezza.

Sul tratto interessato è attualmente attivo un senso unico alternato, in modo tale da garantire la transitabilità della strada in attesa dell'avvio dei lavori.

L'intervento, che prevede la sostituzione del manufatto in muratura con uno scatolare in cemento, è realizzato dalla ditta Canovi costruzioni di Lama Mocogno per un importo di 50mila euro.

La durata complessiva dei lavori è di un mese e durante i 15 giorni di chiusura della strada è stato predisposto un piano di trasporto pubblico alternativo, in accordo con Seta.