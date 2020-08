Riasfaltatura, chiude per due giorni un tratto di via Divisione Acqui

Via Divisione Acqui, nel tratto tra la rotatoria con via Ciro Menotti e quella con via Bonacini, sarà interessata da lavori di riasfaltatura. Nelle giornate di domani, martedì 18 agosto, e mercoledì 19, per consentire lo svolgimento delle attività, sarà necessario sospendere la circolazione stradale nel tratto interessato dai lavori, fatta eccezione per i residenti e le persone dirette alle attività.

Da mercoledì 19 agosto e fino a venerdì 21, inoltre, anche la rotatoria tra via Ciro Menotti e via Divisione Acqui sarà oggetto di lavori che comporteranno la limitazione della circolazione alla sola corsia esterna.