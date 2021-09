Lavori in via del Mercato, circolazione sospesa per due giorni

Percorsi alternativi per auto e mezzi pesanti in accesso a via Canaletto Sud che resta , contrariamente a quanto già annunciato, aperta al traffico

Giovedì 16 e venerdì 17 settembre via del Mercato sarà interrotta al traffico veicolare in prossimità dell’intersezione via Canaletto Sud per consentire i lavori di HeraTech relativi alla posa di cavi elettrici.

I mezzi pesanti circolanti in via del Mercato saranno pertanto deviati in via Massarenti e quindi in via Finzi da cui potranno accedere a via Canaletto Sud. Per le auto è previsto invece un percorso alternativo diverso: da via del Mercato a via Diena e quindi in via Gramsci da cui è sempre possibile raggiungere via Canaletto Sud.

Sono stati momentaneamente rimandati invece i lavori, già annunciati, per la posa di tubazioni del teleriscaldamento in via Canaletto Sud, all’altezza di via Finzi, che avrebbero appunto impedito la circolazione su via Canaletto.