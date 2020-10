Manutenzioni delle piste ciclabili, si parte da via Fratelli Rosselli

Hanno preso il via alcuni lavori di messa in sicurezza di tratti di piste ciclabili a Modena. In questi giorni, gli interventi, che comprendono dove necessario anche il rifacimento del manto stradale in alcuni incroci, interessano via Fratelli Rosselli, dove la manutenzione riguarda l’intero tratto di rete ciclopedonale tra via Mantegna e viale Amendola, marciapiedi compresi.

L’intervento è il primo di un pacchetto di manutenzioni del valore di 300 mila euro, aggiudicato dall’impresa Capiluppi Lorenzo snc di Mantova, che nelle prossime settimane proseguiranno, tra gli altri, su alcuni tratti della pista ciclabile di viale Buon Pastore, via Fontanelli, viale Monte Kosica e via Luosi.

I lavori consistono nella fresatura e scarifica di marciapiedi e pavimentazioni ciclabili, compresi gli attraversamenti delle strade laterali, e nella posa di nuovo manto di usura e rifacimento della segnaletica orizzontale. È prevista inoltre la risistemazione dei cordoli e il riposizionamento in quota dei chiusini dei pozzetti.