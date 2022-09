Riasfaltature delle ciclabili, interventi sulla Modena-Vignola e a Sant'Anna

Proseguono gli interventi di manutenzione dei percorsi pedonali e ciclabili in città: si riasfalta un altro tratto del ciclopedonale Modena-Vignola e due in località Sant’Anna.

Sul percorso Modena-Vignola, in particolare, sono in corso gli interventi di fresatura e riasfaltatura di un tratto di circa 700 metri in continuità con quello riqualificato nei mesi scorsi fino al ponte ciclopedonale sulla Nuova Estense.

In zona Sant’Anna è contestualmente partito un intervento di potatura e messa in sicurezza di un filare di gelsi collocato in un’area verde in via Sant’Anna lungo il percorso ciclopedonale. A seguire, si procederà con la fresatura e riasfaltatura della pavimentazione ormai deteriorata del tratto ciclopedonale.

Sempre a Sant’Anna è prevista inoltre la riasfaltatura di un tratto all’altezza di via Capitani del percorso che collega Modena a Villanova.

I lavori, che salvo maltempo avranno una durata complessiva di tre settimane, rientrano in un pacchetto di interventi di manutenzione straordinaria sulle ciclabili e i pedonali del territorio comunale, per un valore complessivo di 920 mila euro, già avviato da alcuni mesi. In particolare, in precedenza sono stati riqualificati un tratto ciclopedonale nell’area Stazione-piazzale Natale Bruni e circa un chilometro e 200 metri lineari di percorso sulla ciclabile Modena-Vignola.