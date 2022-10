Sant'Anna e Freto, partono i lavori di manutenzioni delle ciclabili

Prosegue la manutenzione straordinaria delle piste ciclabili del territorio comunale. Da lunedì 17 ottobre fino a circa metà novembre, a essere interessati dai lavori saranno i percorsi ciclopedonali in zona Sant'Anna e Freto.

Per consentire i lavori, che verranno effettuati con cantiere mobile nella fascia oraria dalle 8 alle 18, in particolare, sarà necessario sospendere la circolazione stradale in strada nuova di Freto e verranno chiusi tratti del ciclopedonale in strada Sant’Anna e in via Gazzadi. Nella stessa strada Sant’Anna sarà operato un senso unico alternato disciplinato da movieri o da impianto semaforico temporaneo.

I lavori rientrano in un pacchetto di interventi di manutenzione straordinaria sulle ciclabili e sui pedonali del territorio comunale, per un valore complessivo di 920 mila euro, già avviato da alcuni mesi.