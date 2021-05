Ciclabili, lavori di manutenzione lungo via Luosi e via Marconi

L’intervento di fresatura e rifacimento di pavimentazione e segnaletica prenderà il via lunedì 24 maggio e procederà con cantiere mobile per circa due settimane

Da lunedì 24 maggio prendono il via i lavori di manutenzione della pista ciclabile Luosi-Marconi, compreso l’angolo di via Corassori in direzione via Giardini.

L’intervento, che interesserà l’intero asse e richiederà un paio di settimane, procederà con cantiere mobile e comporterà la chiusura della ciclabile nel tratto dei lavori e il restringimento stradale in prossimità delle intersezioni, quando saranno interessate dai lavori.

Le attività consistono, infatti, nella fresatura e nel rifacimento della pavimentazione, comprese le intersezioni con la rete viaria, oltre al tracciamento di nuova segnaletica orizzontale.

I lavori rientrano in un appalto quadro da 500 mila euro per la manutenzione straordinaria di tratti ammalorati di piste ciclabili sul territorio comunale che si è aggiudicato l’azienda Tovoli Primo srl del Bolognese.

Nell’ambito di un ulteriore appalto per la manutenzione di strade e marciapiedi, sono inoltre attualmente in corso lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Gambigliani Zoccoli a Baggiovara, che proseguiranno nei prossimi giorni su via Jacopo da Porto.