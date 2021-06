Piste ciclabili, lavori di manutenzione tra viale Italia e viale Autodromo

Da venerdì 11 a lunedì 14 giugno restringimenti di carreggiata e sospensioni momentanee della circolazione. Interventi anche in via Corassori

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria delle piste ciclabili della città, così come delle intersezioni stradali corrispondenti. In questi giorni gli interventi stanno interessando via Corassori, viale Autodromo e viale Italia all’incrocio con via San Faustino.

In viale Italia, in particolare, da venerdì 11 a lunedì 14 giugno, per consentire i lavori di fresatura completa e successivo ripristino del manto stradale, saranno operati restringimenti di carreggiata, con momentanee sospensioni della circolazione stradale segnalate da movieri. La velocità sarà inoltre limitata a 30 chilometri orari all’altezza del cantiere.

In viale Autodromo, dove i lavori sono già in corso, entrambi i sensi di marcia all’intersezione con via Piazza sono interessati da interventi di fresatura e asfaltatura per piccoli tratti. Anche in questo caso sono operati restringimenti.