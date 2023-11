Riasfaltature, parte il cantiere in Corso Vittorio Emanuele II

Da mercoledì 8 novembre corso Vittorio Emanuele sarà interessato da un intervento di riasfaltatura. Per consentire la realizzazione dei lavori, dalle 8.30 alle 17.30, sarà operato un restringimento di carreggiata e saranno previsti divieti di sosta.

L’intervento segue quello di rifacimento del manto stradale effettuato in questi giorni in via Fabrizi. I due interventi rientrano in un pacchetto di manutenzioni stradali straordinarie del valore di 900 mila euro che ha già interessato le vie Milano, Cividale, Borghi, Guerrazzi, Compagni, tratti di via San Cataldo, via Riva del Garda da via Don Minzoni a via Buon Pastore, tratti di viale Muratori, via Campanella, via Modonella, via Buon Pastore, via Ganaceto tra corso Cavour e Castelmaraldo e tratti di viale Amendola.