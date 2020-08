Riqualificazione dei cortili, interventi entro settembre in sei scuole cittadine

Riguarderanno le aree esterne di sei scuole modenesi, con la sistemazione degli spazi in modo da renderli maggiormente utilizzabili dagli studenti, gli interventi che il Comune di Modena può finanziare grazie a un contributo di 80 mila euro attribuito dal ministero dell’Istruzione all’inizio di agosto e recepito nei giorni scorsi dalla Giunta, con una specifica variazione di bilancio che dovrà poi essere ratificata dal Consiglio comunale.

La procedura d’urgenza, proposta dall’assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza, è dovuta alla necessità di realizzare gli interventi già nel mese di settembre. Contestualmente alla variazione, infatti, la giunta ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi, anche il progetto esecutivo dei lavori: dalla messa in sicurezza delle alberature alla sistemazione dei percorsi pedonali di ingresso e uscita degli studenti, fino alla realizzazione di pavimentazioni in manto sintetico per poter utilizzare i cortili scolastici oggi caratterizzati da terreno sconnesso e per garantirne l’accessibilità anche a studenti con disabilità. È prevista anche la sistemazione di eventuali dislivelli presenti nei prati scolastici, utilizzati anche a fini didattici, con inserimento di ulteriori spazi per sedute e il ripristino di quelli danneggiati.

Le scuole che sono interessate dai lavori sono le medie San Carlo e le primarie De Amicis, Pascoli, Bersani, Buon Pastore e Menotti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi interventi si aggiungono a quelli finanziati con 670 mila euro, sempre di contributi ministeriali, che hanno consentito di realizzare lavori in 21 edifici scolastici cittadini per garantire l’adattamento funzionale degli spazi, consentire di evitare assembramenti davanti alle scuole e il rispettivo delle normative igienico-sanitarie nei servizi igienici.