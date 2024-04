Lavori della Complanarina: chiude Stardello San Lorenzo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Per consentire il proseguimento dei lavori di realizzazione della Complanarina a cura di Autostrade per l’Italia, nel tratto tra la Nuova Estense e il casello autostradale di Modena sud, da lunedì 29 aprile viene chiuso al traffico stradello san Lorenzo nel tratto del cavalcavia autostradale, con sospensione completa della circolazione.

L’intervento per cui si rende necessario il provvedimento, che segue quello adottato su strada Paganine per consentire la realizzazione del nuovo svincolo della Complanarina aperto lo scorso 22 aprile, avrà una durata di circa cinque mesi. I percorsi alternativi consigliati sono, appunto, strada Paganine e via Medicine.

Il progetto dello svincolo di stradello San Lorenzo prevede, in particolare, la realizzazione di una rotatoria di raccordo con la viabilità ordinaria prima del ponte autostradale e di un sottovia all’altezza del ponte per il passaggio della Complanarina.