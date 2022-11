Lavori di asfaltatura in via Conco: sensi unici. e divieti

In continuità con gli interventi di manutenzione e asfaltatura che hanno riguardato via Rosselli e altre strade di Modena, da lunedì 7 novembre inizia l’intervento su via Conco che prevede un cantiere mobile sull’intera arteria, che si sviluppa dal parco della Costituzione a via Rosselli, appunto. I lavori si svolgono tra le 8.30 e le 17.30. È prevista la fresatura della strada e la posa di un nuovo tappeto di usura.

In corrispondenza del cantiere verrà installata la segnaletica per i divieti di sosta, con rimozione. Sono previsti anche restringimenti della carreggiata e sensi unici alternati regolati da movieri.

I lavori, che fanno parte di un pacchetto di interventi di ripristini stradali definito con Hera, dovrebbero terminare nel giro di alcuni giorni, con possibili slittamenti in caso di pioggia, per poi interessare alcune zone del quartiere Sacca, tra cui le vie Pellico, Anderlini, Cassiani.