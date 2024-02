Lavori di InRete: circolazione sospesa in via Costa

Dalle 8.30 di lunedì 5 alle 16.30 di martedì 6 febbraio sarà sospesa la circolazione stradale in via Cesare Costa, nel tratto tra l'incrocio con strada San Cataldo e il civico 101 in direzione viale Cialdini, per consentire lavori per la posa di cavi elettrici di media tensione a cura di Inrete distribuzione spa.

Il percorso alternativo consigliato, per chi proviene da via Emilia ovest è via San Cataldo, via Borghi, via Murazzo e via Cesare Costa; per chi proviene da via Paolucci è via Santi e via Cesare Costa.

Dal 7 al 16 febbraio, nella fascia oraria dalle 7.30 alle 16.30, nel tratto dal civico 101 di via Costa all’incrocio con via del Murazzo sarà invece operato un restringimento di carreggiata, la circolazione sarà consentita al limite massimo di 30 chilometri orari e verrà vietata la sosta, con rimozione.