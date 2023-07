Lavori di manutenzione sulla provinciale 486 fondovalle Secchia

Da lunedì 10 luglio partiranno i lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti sulla strada provinciale 486r di Montefiorino nel territorio comunale di Baiso, realizzati dalla Provincia di Reggio Emilia, che comporteranno l’istituzione di un senso unico alternato, mentre è rimandata a fine estate la chiusura della galleria Casa Poggioli a causa delle frane provocate dal maltempo di maggio sulla viabilità alternativa programmata (l’ex statale di Debbia, sempre nel territorio reggiano).

Ai lavori già finanziati per 85 mila euro dalla Provincia di Reggio Emilia per rendere più agevole e sicuro il traffico sulla strada ex statale di Debbia, individuata come percorso alternativo alla chiusura della galleria, si deve aggiungersi un ulteriore intervento da 180mila euro per il disgaggio di una parete franata e la posa di una barriera paramassi, oltre alla posa di gabbionate in un altro tratto di strada poco più a monte, a seguito del maltempo di queste settimane.

La strada provinciale 486r e particolarmente importante registrando il passaggio nei giorni feriali di circa 30mila veicoli, anche di grandi dimensioni e interessando non solo i comuni reggiani di Baiso e Castellarano, ma anche quelli modenesi di Montefiorino, Palagano e Frassinoro. Proprio per cercare di ridurre al minimo i disagi, le Province di Reggio Emilia e Modena ed i Comuni avevano condiviso fra di loro modalità e tempistiche di un intervento che prevedeva, a partire da giugno, la chiusura della galleria e, contestualmente, i lavori sui viadotti, coinvolgendo anche cittadinanza, associazioni di categoria e parti sociali.