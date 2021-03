Canale Diversivo. a Medolla il Consorzio di Burana consolida le sponde

In questi giorni il Consorzio della Bonifica Burana ha cominciato a Medolla i lavori preparatori al consolidamento delle sponde di un tratto del Canale Diversivo, quello più vicino al confine con il territorio comunale di Mirandola, accanto al percorso ciclopedonale “Chico Mendes”. Per creare lo spazio sufficiente allo spostamento dei mezzi e all’esecuzione dell’intervento, che avverrà per la maggior parte al termine della stagione irrigua, cioè tra fine settembre e ottobre, il primo tratto (per una lunghezza di circa sessanta metri) della “Chico Mendes” è stato spostato di qualche metro, in continuità con il tratto mirandolese appena precedente, garantendo la sua completa fruizione anche durante tutto il periodo del cantiere. Mantenute le alberature esistenti, così come l’area di sosta con punto acqua, finora su terra battuta, che dopo il completamento della ripavimentazione vedrà ricollocate le panchine, a servizio di ciclisti e pedoni.