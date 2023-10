Lavori al palo a Villa Sorra, "La data di fine cantiere diventerà quella di inizio"

"Fra cantieri in ritardo e non finanziati, il restauro si allontana e più il tempo passa, più il degrado avanza. Se si considera quanto riportato sulla scenografica recinzione di cantiere che la circonda, il restauro di Villa Sorra avrebbe dovuto iniziare lo scorso 23 Gennaio per concludersi agli inizi del 2025. Causa un ritardo di quasi tre anni rispetto al cronoprogramma, la fine è diventata l’inizio ed i lavori partiranno forse nel primo semestre del 2025".

E' la nota polemica di Sabina Piccinini, consigliera comunale della lista civica Nuovo San Cesario, in merito ai lavori di restauro di Villa Sorra, un tema che da anni è sul tavolo e che di fatto sta bloccando la fruizione di quello che è sempre stato un punto di ritrovo estivo per tantissimi modenesi, anche grazie agli eventi e all'animazione che oggi sono sospesi.

Piccinini ricapitola: "In ritardo di quasi due anni anche i cantieri per il restauro della Limonaia, del Giardino Storico, del parcheggio e della casa del Custode. I lavori dovrebbero partire entro la fine di quest’anno ma ad oggi è ancora tutto fermo (foto allegate di Limonaia e Casa del Custode). Non finanziati e quindi lungi da venire, il recupero delle Scuderie, dei viali, della Cavallerizza, del caseificio e delle rovine storiche del Giardino. Sono queste le sconsolanti risposte del Sindaco alla nostra interrogazione sui tempi di restauro di Villa Sorra e del suo Compendio, tutti i cantieri sono in ritardo ma non si capisce perché. Peggio ancora se si affronta il problema della gestione del Compendio".

Secondo quanto riportato dall'Amministrazione di San Cesario in risposta ad un'interrogazione della stessa consigliera, il cronoprogramma dei lavori relativi al primo stralcio prevederebbe: serra e parte antistante del giardino formale entro fine 2023, parcheggio e infrastrutture tecniche a fine 2024 e la villa vera e propria nel primo semestre 2025. In merito alla casa del custode e la casa colonica, poi, i lavori dovrebbero essere avviati entro il 2023. Tempi che allo stato attuale del cantiere non potranno essere rispettati.

"I Sindaci dei quattro Comuni proprietari (Modena, Castelfranco, Nonantola e San Cesario, ndr) ipotizzano una “Fondazione di Partecipazione” senza aver ancora deciso quali soggetti ne faranno parte, auspicano una forma di gestione economica autonoma della Villa senza avere ancora chiaro quale utilizzo farne. L’unica certezza è che un Gioiello unico ed il suo meraviglioso Giardino romantico versano in condizioni indegne e più il tempo passa, più il degrado avanza", attacca la consigliera comunale.