/ Via Buco

Nelle campagne di Castelfranco Emilia al via i lavori di rinnovo della rete fognaria

Da lunedì 13 maggio in via Buco e in via Infernetto inizia l’intervento di sostituzione di una importante condotta che garantirà l’ottimale collettamento delle acque reflue. Il cantiere, per un investimento di 200 mila euro, durerà circa tre mesi