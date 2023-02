Lavori lungo la Fondovalle Panaro, senso unico alternato a Ponte Samone

A Pavullo nel Frignano, lungo la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, all’altezza di Ponte Samone, partono lunedì 6 febbraio 2023 i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte sul rio Lamazze, che comporteranno la limitazione del transito a senso unico alternato regolato da semaforo per due settimane fino al 20 febbraio.

Per consentire un collegamento agevole con il comprensorio montano provinciale, il senso unico alternato sarà attivo dal lunedì al venerdì, mentre nel fine settimana il transito sarà garantito a doppio senso di marcia, senza alcuna limitazione al traffico.

I lavori, che saranno realizzati dalla ditta Zaccaria costruzioni srl di Montese e che proseguiranno fino all’autunno, riguardano la ricostruzione degli sbalzi della struttura con materiale fibrorinforzato, il rinforzo dell’impalcato tramite la realizzazione con inserti metallici e la realizzazione di una nuova soletta in cemento armato, oltre al ripristino delle armature esistenti e la sostituzione delle barriere guardrail.

La struttura è composta da due manufatti, uno con impalcato in cemento armato e sottostrutture in bozze di pietrame ed un allargamento realizzato in accostamento a valle interamente in cemento. Il ponte di primo impianto risale agli anni ‘50 mentre il ponte in allargamento è stato realizzato negli anni ’80.