Lavori di manutenzione sulla Fondovalle nel comune di Sestola

Sono iniziati i lavori di manutenzione stradale sulla provinciale 4 fondovalle Panaro in comune di Sestola, in un tratto in prossimità del ponte Scoltenna, che prevedono la pulizia del lato di monte della strada attraverso la rimozione di pietrame e altro materiale inerte.

Durante l'esecuzione dei lavori, realizzati dalla ditta Serafini Oliviero srl di Fanano, è stato istituito un senso unico alternato regolato da semaforo, in modo tale da consentire lo svolgimento dell'intervento in piena sicurezza.

I lavori fanno parte del piano di manutenzione delle strade della Provincia di Modena per l'anno 2021, per complessivi sei milioni di euro. La Provincia, ad aprile, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di Statale 12 dell'Abetone di circa 25 chilometri, tra il bivio con la strada provinciale 40 a Lama Mocogno e l'innesto con la strada provinciale 324 a Pievepelago, con una riduzione complessiva dei chilometri in gestione passata da 1.026 a 928 chilometri.