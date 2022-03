Frana in via Rio Salse, partiti i lavori

Come già anticipato in un precedente comunicato, sono iniziati ieri – 21 marzo 2022 – i lavori di ripristino stradale di via Rio Salse, tratto danneggiato da una frana. L’intervento, che costerà 180 mila euro, è finanziato completamente da fondi dello Stato, quindi non inciderà sulle casse comunali. I lavori dureranno circa 2 mesi, esattamente fino al 31 maggio 2022. Occorre prestare massima attenzione durante il transito in automobile; inoltre all’ingresso della Riserva, nella frazione di Torre delle Oche, sarà apposto un cartello informativo.

Dalla ditta che sta operando in via Rio Salse, è stata proposta una variante migliorativa che ha visto l’approvazione dell’ufficio tecnico del Comune. Questa permetterà il consolidamento del terreno interessato attraverso appositi pali dalla sede stradale, senza la necessità di costruire la pista di cantiere, quindi evitando di tagliare piante o alberi, e mantenendo sempre aperto il transito di veicoli con un senso unico alternato regolato da semaforo.

Per quanto riguarda la frana di via Nuova del Gazzolo, sono in corso le ultime e articolate fasi burocratiche, per cui i lavori si apprestano a partire. Secondo programma, salvo imprevisti, questi prenderanno avvio tra la primavera e l’estate di quest’anno.

“Nel 2022 si aprono e chiudono – commenta l’assessore Monica Lusetti – numerosi cantieri nel Comune fioranese. Gli interventi in risposta alle frane erano davvero molto attesi dalla cittadinanza e finalmente possiamo dare notizie concrete sul loro inizio. Per l'ingente carico di lavoro dell'ufficio tecnico, questo è un tassello che va ad aggiungersi ad altre opere complesse del nostro territorio e vogliamo continuare su questa strada, cercando di portare a termine più progetti possibile, nonostante la difficoltà del momento che stiamo attraversando”.