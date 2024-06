Lavori sulla rete gas in Strada Martiniana, attenzione alla viabilità

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, stanno eseguendo lavori di riparazione su una condotta gas situata in Strada Martiniana, all’incrocio con via Stradella.

I lavori, che, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi entro fine settimana, hanno richiesto temporanee modifiche alla viabilità: l’interruzione del transito dei veicoli da Strada Martiniana su via Stradella in direzione Modena, mentre in senso opposto, da via Stradella a via Martiniana, è consentito l'accesso.

Il traffico, su Strada Martiniana, è temporaneamente regolato da impianto semaforico mobile. L’intervento non dovrebbe comportare l’interruzione del servizio.