Intervento sulla rete gas, due mesi di lavori in via Medagli d'Oro

Lunedì 2 maggio i tecnici di Inrete inizieranno alcuni lavori di potenziamento della rete gas cittadina. Nel dettaglio, verrà posata una nuova condotta sotto viale Medaglie d’Oro, da via Prampolini a via Muratori.

Nella circostanza saranno realizzati anche nuovi allacci alle utenze servite dalla nuova condotta. L’intervento, che si svilupperà per tratti, richiederà complessivamente circa due mesi di lavori.

Non sono previste interruzioni nella distribuzione del gas. Nel caso dovessero rendersi necessari, le utenze interessate saranno preallertate. Per consentire che il cantiere possa operare regolarmente e in sicurezza, sarà necessario apportate alcune modifiche alla viabilità nel tratto interessato al cantiere. In particolare, è possibile che quando i lavori interesseranno l’incrocio via Muratori – viale Medaglie d’oro questo dovrà essere temporaneamente chiuso. Saranno sempre e comunque garantiti gli accessi ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Tutte le fasi del piano, dalla progettazione all’esecuzione, sono affidate a Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo che nel comune di Modena gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica.