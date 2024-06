Lavori sulla rete gas in via Respighi, cambia la viabilità

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, inizieranno domani lavori di riparazione su una condotta gas situata in via Respighi, all’incrocio con via Toscanini.