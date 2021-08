InRete, lavori alla rete gas in via Sant’Orsola

I tecnici di Inrete Distribuzione Energia stanno svolgendo un intervento urgente sulla rete gas in via Sant’Orsola, a Modena. Questa attività, che comporterà anche la sostituzione di alcuni tratti di condotta, ha richiesto la chiusura al traffico della strada nel tratto compreso tra via Sgarzeria e via Ganaceto. È permesso il transito ai residenti e ai mezzi di soccorso.

L’intervento, che dovrebbe concludersi entro questa settimana, non prevede interruzioni del servizio alle utenze della zona. Inrete Distribuzione Energia è la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica.