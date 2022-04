Lavori Hera a Portile, chiude strada per Castelnuovo

Dalle ore 8 di domani, giovedì 14 aprile, fino alle ore 18 di sabato 16 aprile, per consentire il rifacimento di una fognatura ammalorata a cura di Hera spa sarà chiusa strada provinciale per Castelnuovo Rangone (SP17), in località Portile, all’incrocio con via Cavidole.

Il percorso alternativo individuato per evitare l’area di cantiere, che sarà indicato sul posto, prevede il passaggio dei veicoli per via Righi Riva e via San Martino di Mugnano, per poi reimmettersi in strada per Castelnuovo Rangone.