Lavori alla rete in zona Musicisti, stop all'erogazione dell'acqua

L’intervento, per il rinnovo di un gruppo di valvole, dovrebbe terminare in giornata e comporterà la momentanea interruzione del servizio ad alcune utenze, preavvisate; viabilità a senso unico alternato nel tratto interessato dal cantiere e temporanea chiusura di un tratto di via Pelusia

Giovedì 15 luglio, Hera eseguirà lavori sulla rete idrica di Modena, in via San Giovanni Bosco, all’altezza dell’incrocio con via Puccini. L’intervento, per il rinnovo di un gruppo di valvole, si svolgerà in giornata, salvo imprevisti, e comporterà la mancata erogazione dell’acqua, indicativamente dalle 8 alle 17, ai residenti nelle vie: Puccini, Mascagni, San Giovanni Bosco, Bellini, Pelusia, Catelani, Crespellani, Moreali, Gavioli, Bonacini, Monteverdi.

Gli utenti interessati sono stati avvertiti anche attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo o per cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .

L’esecuzione dei lavori comporterà modifiche alla viabilità: nel tratto interessato dal cantiere, per la durata dell’intervento, sarà presente un senso unico alternato su via Puccini-incrocio via San Giovanni Bosco; sarà chiusa la viabilità di via Pelusia nel tratto compreso tra via San Giovanni Bosco e via Bonacini.