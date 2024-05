Rinnovo della rete idrica a Castelvetro, una nuova condotta da 700 metri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Rendere la rete idrica più resiliente e performante in una zona soggetta a smottamenti, per garantire ai cittadini la continuità del servizio idrico, anche in occasione di eventi meteorologici critici. Si inserisce in questo contesto l’intervento di rinnovo della rete acquedottistica, programmato dal Gruppo Hera in accordo con l’amministrazione comunale, che inizierà lunedì 13 maggio a Castelvetro, in via Cavalliera.

L’intervento, per un investimento di circa 140 mila euro, prevede la posa di una nuova condotta lunga 700 metri e con un diametro di 200 millimetri, oltre al rinnovo dei relativi allacciamenti.

Il cantiere, che avrà una durata di circa 90 giorni, fa parte di un ampio programma di manutenzione straordinaria finalizzato a migliorare la disponibilità di acqua nel Comune di Castelvetro e, più in generale, nei territori della fascia pedemontana della provincia di Modena. In particolare, i tecnici Hera sostituiranno un tratto di tubazione in un’area colpita da una frana.

Per permettere l’esecuzione dei lavori il Comune di Castelvetro ha emesso apposita ordinanza con l’istituzione del divieto di transito provvisorio e temporaneo (ad esclusione dei mezzi di pubblica utilità) nel tratto di via Cavalliera compreso fra il civico 27 e il caposaldo con via Nizzola, a partire dalle ore 8.30 del 13 maggio fino alle ore 18 del 14 giugno.