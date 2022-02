Lavori sulla rete dell’acquedotto di Formigine, tre mesi di intervento

Lunedì 14 febbraio Hera darà il via ad un intervento di rinnovo della rete idrica che interesserà le vie Rodello e Borgo, dal civico 60 della prima al 29 della seconda, nel comune di Formigine. Nell’ambito delle operazioni sono previsti la posa di un nuovo tratto di tubatura, per complessivi 1200 metri, ed il rifacimento di tutti gli allacci presenti sul tratto di rete interessata dai lavori.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione dell’acquedotto formiginese finalizzato a migliorare la disponibilità delle risorse idriche nel Comune, nonché a rendere sempre più efficiente e resiliente la rete idrica locale.

Questa manutenzione straordinaria – che comporterà circa 3 mesi di lavori ed un investimento da parte di Hera di circa 350 mila euro – produrrà alcune variazioni al traffico veicolare, che saranno di volta in volta concordate con gli enti preposti, sempre in modo tale da garantire gli accessi ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Sempre sulla rete acquedottistica che serve il territorio comunale di Formigine, lunedì 14 Hera aprirà anche altri due cantieri: in località Ghiarola, verranno posati circa 500 metri di nuova condotta in corrispondenza della Strada Provinciale 16 – via per Castelnuovo. I lavori richiederanno un intervento di circa tre mesi, durante i quali la viabilità in quel tratto sarà modificata dalla presenza di un senso unico alternato, e un investimento di 100 mila euro. E una nuova porzione di rete verrà posata anche in via Bassa Paolucci, nella frazione di Casinalbo, tra il torrente Cerca e via Ricci. Qui, con un ulteriore investimento da parte dell’Azienda di circa 30 mila euro e approssimativamente tre settimane di lavoro, i tecnici di Hera inseriranno nella rete 200 metri di nuove condotte, utili a rendere la distribuzione dell’acqua nell’area sempre più efficiente.

In generale, durante le fasi dei vari lavori saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio alle utenze limitrofe. In caso di eventuali interruzioni di maggiore durata, le utenze interessate saranno puntualmente avvertite, oltre che tramite volantinaggio, anche attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.