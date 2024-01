Partoni i lavori di Hera sulla rete idrica di Spilamberto: interventi tra le vie Sala e Drusiani

Un sistema acquedottistico sempre più performante e affidabile, per garantire ai cittadini di Spilamberto un servizio idrico di qualità. È questo l’obiettivo dell’importante intervento di manutenzione della rete, a cura del Gruppo Hera, che prenderà il via lunedì 29 gennaio.

In accordo con l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Spilamberto, infatti, è stata pianificata l’installazione di circa 17 gruppi valvole in altrettanti punti della rete idrica: i primi 11 nodi su cui interverranno i tecnici della multiutility - per circa due mesi a partire da lunedì - interesseranno la zona compresa le vie Sala e Drusiani, quindi i lavori proseguiranno anche nell’area di via Malatesta.

Si tratta di un intervento strutturale, per un investimento di circa 60mila euro, che avrà una rilevanza strategica per la rete idrica della città e che, una volta completato, permetterà di incrementare l’affidabilità dell’intero sistema acquedottistico. I nuovi gruppi di valvole, infatti, permetteranno di dividere in segmenti la rete garantendone una gestione più efficiente, con ricadute positive sul servizio offerto alle utenze.

La durata dei singoli interventi sarà di circa due giorni e, per l’installazione di ogni gruppo valvole, salvo imprevisti, le utenze verranno avvisate preventivamente anche attraverso la messaggistica dedicata. I lavori, infatti, comporteranno l’interruzione del servizio idrico per un tempo variabile che può durare dalle 2 alle 8 ore.

L’azienda assicura il massimo impegno nel contenere i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

La viabilità verrà modificata a seconda delle necessità in collaborazione con la polizia locale di Spilamberto.