Lavori alle condutture, disagi in via Pelusia e via San Giovanni Bosco

Mercoledì 19 aprile, per tutta la giornata, limitazioni alla circolazione in via Pelusia e restringimento di carreggiata in via San Giovanni Bosco per consentire un intervento di ripristino delle condutture dell’acquedotto da parte dei tecnici di Hera Spa che sostituiranno alcune valvole danneggiate.

Il cantiere sarà collocato sull’angolo tra via San Giovanni Bosco e via Pelusia. I lavori, quindi, comportano un restringimento della carreggiata in via San Giovanni Bosco e il divieto di accesso in via Pelusia per chi proviene da via San Giovanni Bosco. Via Pelusia rimane, invece, regolarmente percorribile nella direzione opposta.

Il termine dei lavori è previsto entro la stessa giornata di mercoledì 19 aprile.