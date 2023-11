Più acqua verso l'Appennino per combattere la siccità, lavori a Prignano

Fornire un servizio idrico sempre più efficiente ai comuni della montagna e della fascia pedemontana, garantendo loro maggiore disponibilità di acqua durante i periodi di siccità: sono questi gli obiettivi che il Gruppo Hera conseguirà attraverso una serie di interventi che porteranno ad ulteriori interconnessioni tra l’acquedotto che serve la pianura e quello a servizio della zona montana.

Oggi, infatti, l’acquedotto gestito dal Gruppo Hera sul territorio modenese è quasi un’unica rete. Il sistema interconnesso consente infatti di regolare l’alimentazione delle varie aree utilizzando la risorsa dei pozzi di pianura, delle sorgenti montane o dei corsi d’acqua superficiali a seconda delle disponibilità.

Proprio per rendere sempre più performante questa vasta rete idrica, è in corso un primo importante intervento di rinnovo ed estensione della rete acquedottistica di Prignano sulla Secchia, per un investimento di circa 360.000 euro.

Qui si sta provvedendo alla posa di una nuova tubazione in acciaio di 20 centimetri di diametro che collegherà il serbatoio che si trova in località Casa Gallo al serbatoio situato in via Poggiolrosso a Prignano. In questo modo sarà completato un tratto di rete, ora mancante, che nei periodi siccitosi permetterà di distribuire l’acqua della pianura al territorio del comune di Prignano e di quelli limitrofi gestiti dalla multiutility.

Questo primo intervento avrà una durata di circa sei mesi e sarà seguito dalla realizzazione di due nuove stazioni di pompaggio, che permetteranno all’acqua di essere convogliata anche a un livello più alto.