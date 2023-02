Lavori in in via Emilia ovest: restringimento di carreggiata sotto il ponte autostradale

Da lunedì 6 febbraio, per alcuni giorni, in via Emilia ovest all’altezza del ponte autostradale dell’A1 sarà operato un restringimento di carreggiata per consentire attività di indagini strutturali del sottopasso da parte di Autostrade.

Le operazioni, che comporteranno il transito veicolare a senso unico alternato, verranno effettuate nei giorni feriali dalle 8.45 alle 17.