Lavori in piazza Martiri della Libertà a Cavezzo: si sposta il mercato del mercoledì

Da fine luglio a Cavezzo cominceranno i lavori di sistemazione di piazza Martiri della Libertà.

La presenza del cantiere avrà come conseguenza lo spostamento per tutto il mese di agosto del mercato del mercoledì, i cui banchi verranno posizionati in via della Libertà, dall’incrocio con via Giusti fino a quello con via Cavour, compresa piazza Cavour 20, tutte vie che di conseguenza il mercoledì verranno chiuse al traffico dalle ore 6 alle ore 14.

Si precisa che il mercato della domenica non subirà alcun cambiamento, dal momento che la ditta incaricata, che esegue i lavori di ripristino della pavimentazione in garanzia, e quindi senza alcun costo per la collettività, si è impegnata a organizzare il cantiere il modo da creare il minor disagio possibile a commercianti e cittadini.