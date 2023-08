Lavori in Rua Muro: si prepara la ripavimentazione

Da lunedì 28 agosto e per tutta la settimana viene chiusa via Rua Muro nel centro storico di Modena per effettuare una serie di saggi, richiesti dalla Soprintendenza, propedeutici all’intervento di rinnovo delle reti e di ripavimentazione in selce e ciottoli in programma nel mese di ottobre. L’area interessata sarà quella tra largo San Francesco e via degli Adelardi.

Rua Mura questa settimana è chiusa in corrispondenza di largo San Francesco e nel tratto da via Stella al cantiere stradale diventa a doppio senso di circolazione, con senso unico alternato con diritto di precedenza ai veicoli diretti verso via Stella. Via Stella diventa a senso unico in direzione Rua Muro (quindi con inversione del senso di marcia) nel tratto da via Rua Freda a via Rua Muro. Ecco il percorso per raggiungere via Rua Muro: largo San Francesco, via Rua Freda, via Stella, via Rua Muro. In un tratto, con segnaletica sul posto, è previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata.

L’intervento in programma in ottobre fa parte di un pacchetto di ripristini di pavimentazioni speciali in centro storico programmato dal settore Lavori pubblici del Comune per un valore complessivo di 350 mila euro, la quota relativa a Rua Mura è di circa 160 mila euro.