Lavori in Tangenziale, il cantiere si sposta sulla corsia in direzione Sassuolo

Procedono come da programma i lavori che Anas sta eseguendo (nella seconda tranche) dalla fine di marzo lungo la Tangenziale Nord di Modena. Gli operai hanno completato la riasfaltatura della corsia di destra nel tratto compreso tra l'uscita 16 (via Emilia Ovest) e l'uscita 9 (Canaletto) nella carreggiata in direzione sud, vale a dire verso Bologna.

A partire da oggi, mercoledì 12 aprile, Anas ha avviato gli interventi, tra le stesse chilometriche, in carreggiata in direzione Sassuolo.

Durante il periodo programmato dei lavori sarà istituito il restringimento di carreggiata dalle ore 9:00 alle ore 17:00 nei soli giorni feriali, in modo da garantire il regolare flusso di circolazione nelle ore di maggior traffico.

E' stata fissata anche una sospensione dei lavori, in occasione nella settimana dal 21 aprile al 2 maggio.