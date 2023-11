Lavori in Tangenziale, U.Di.Con chiede di spostare i cantieri nelle ore notturne

La ripresa dei cantieri di Anas sulla Tangenziale di Modena, avvenuta lunedì, sta inevitabilmente causando disagi. Era prevedibile e le difficoltà per chi percorre il tratto più orientale dell'anello intorno alla città dureranno ancora per i prossimi giorni. In direzione Milano si segnalano codi costanti in questi primi tre giorni della settimana. Ieri, purtroppo, nel tardo pomeriggio si è verificato anche un incidente in senso opposto, all'altezza del'uscita 3, ha comportato una paralisi totale del traffico.

Alla luce dei disagi U.Di.Con Emilia-Romagna ha deciso di scrivere urgentemente ad Anas, all’Assessore Regionale alla Mobilità Andrea Corsini e al sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. “ Siamo costretti – esordisce nella lettera il presidente regionale di U.Di.Con, Vincenzo Paldino – a segnalare l'ennesimo estremo disagio nel quale versano i lavoratori e i cittadini che utilizzano abitualmente la SS 12 e la tangenziale di Modena, nel tratto di competenza Anas, per i propri spostamenti. Sono infatti già centinaia le segnalazioni arrivate al nostro centralino della sede provinciale di Modena. La situazione risulta difficile, dato che a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale, lunghe code e disservizi si sono manifestati sin da subito e attualmente riguardano la corsia nord della tangenziale, direzione Milano, a partire dall’uscita 6”.