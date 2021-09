Lavori in via Canaletto sud, seso unico per una settimana

In via Canaletto sud, in prossimità di via Finzi, sarà sospesa la circolazione nella semicarreggiata in direzione via delle Suore da martedì 14 a martedì 21 settembre.

Per consentire lo svolgimento di lavori di posa di tubazioni del teleriscaldamento, il transito sarà temporaneamente interdetto, con percorso alternativo consigliato: via Canaletto sud, via del Mercato, via Massarenti, via Finzi e via Canaletto sud. In un secondo momento, i lavori richiederanno la sospensione della circolazione in direzione opposta.