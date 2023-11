Lavori in viale Amendola, si riducono le corsie

Da lunedì 20 novembre per alcuni giorni, in viale Amendola all’altezza del civico 414 sarà modificata la viabilità per consentire un intervento in un cantiere edilizio privato.

Nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17, in particolare, sarà operata una riduzione delle corsie di marcia da due a una, in direzione via Fratelli Rosselli, verrà vietata la sosta, chiusi il tratto ciclabile e pedonale corrispondenti e deviati i pedoni sul lato opposto. La circolazione sarà consentita con limite massimo di velocità pari a 30 chilometri orari.